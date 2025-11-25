Три кражби в Русе за последното денонощие
Жена е потърсила помощ от полицията, тъй като е установили липсата на телефона и смарт часовника си. Тя ги била дала на приятел за ремонт и когато той й се обадил, че й ги носи, се разбрали да й ги остави на оградата, защото бързал и само няколко минути след това вещите вече не били там.
В друг случай в Русе, жена е установила, че електрическата ѝ тротинетка Kugoo M2 Pro, която оставила заключена пред блок на ул. "Тулча“, е открадната вчера през деня между 11 и 13 часа. Мъж от града пък съобщил че неговата тротинетка Kukirin G2 Max, оставена заключена на междуетажната площадка на жилищния му блок на ул. "Околчица“, също била отнета в нощта на 19 срещу 20 ноември.
По всички случаи са регистрирани преписки и заявените престъпни посегателства се разследват, съобщи полицията.
