Три нови експоната обогатиха фонда на отдел "Най-нова история" на Русенския музей. Те са свързани с председателството на България на 47-ата сесия на Комитета за световно наследство през 2025 г. Като експерт, работещ с предмети и памет, проф. Николай Ненов взе за музея в Русе табелата, на която е указан президентът на Сесията.На нея е изписано името на проф. Ненов на френски език. Другият атрактивен експонат е чукчето, с което българският председател утвърждава всяко одобрено решение от страните-членки на Комитета за световно наследство. С него са взети решения по 319 въпроси, свързани с опазването и управлението на културното наследство на света. Присъединени към Листата на световното културно наследство са нови 26 обекта. Дървеният чук е произведен от фирмата Mob Peddinghaus, специализирана в изработването на чукове.Третият артефакт е табела от президиума на провелата се 20-а извънредна сесия на Комитета за световно наследство, която проф. Ненов води на 25 ноември 2025 г. в Париж. Тогава беше избран новият президент на 48-ата Сесия на Комитета за световно наследство, която ще се проведе в Бусан, Република Корея.Трите предмета ще преминат процеси на идентификация, след което ще бъдат експонирани временно в Историческия музей.