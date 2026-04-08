За изтеклото денонощие екипите на РДПБЗН - Русе са реагирали на три сигнала за пожари, съобщи полицията в Русе.

Регистрираните произшествия са ликвидирани без причинени преки материални загуби. Два от пожарите са възникнали в комини на жилищни сгради в гр. Ветово. Причините и в двата са класифицирани като - неправилно използване на отоплителни уреди.

Третият пожар е възникнал в гр. Русе, в ж.к. "Цветница“, в района зад спортен комплекс "Локомотив“, в близост до железопътната линия, където са горели отпадъци и суха растителност. При този инцидент като причина се посочва - небрежност при боравене с открит огън.