Три пожара за последното денонощие в Русе

© Фокус За изтеклото денонощие екипите на РДПБЗН – Русе са реагирали на три сигнала, съобщиха от полицията. Гасили са пожар в сухи треви на адрес в гр. Русе, в местността "Трите гълъба“, който е потушен без щети; както и още един пожар, също ликвидиран без загуби, в сухи треви и храсти в района на кв. "Средна кула“.



Между 14:08 и 19:30 часа екипи от двете русенски районни служби са работили по гасенето на пожар обхванал сухи треви, храсти, паянтова постройка и дворни места на адрес в гр. Русе, в района на местността "Касева чешма“.



Пожарът е възникнал, вследствие на палене на отпадъци за разчистване, като се е разпространил в три дворни места, както и в сухи треви и храсти в трудно достъпен район извън имотите