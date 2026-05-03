Жители на част от града ще останат без топлоподаване за повече от седмица заради стартиращ неотложен ремонт на магистрален топлопровод, съобщават от "Топлофикация Русе" АД, предаде Dunavmost.
Мярката влиза в сила от 22:00 часа днес, 2 май, и ще продължи до 20:00 часа на 10 май 2026 година. В този осемдневен период крановете ще останат сухи за абонатите, живеещи в кварталите "Възраждане“ и "Ялта“, както и в Централната градска част.
От дружеството поднасят своите извинения към засегнатите домакинства за причиненото битово неудобство по време на възстановителните дейности по мрежата.
