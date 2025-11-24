Три сигнала за проникване чрез взлом в частни имоти в Русе
В РУ-Ветово изясняват сигнал за проникване в къща в гр. Сеново.
За случая е било съобщено на 21 ноември следобед. Екип на РУ – Ветово се е отзовал на място на адреса в гр. Сеново, където униформените са установили взломен ПВЦ прозорец на първи етаж от необитавана къща, чиито собственици пребивават в чужбина. По данни на лицето, което се грижи за имота, липси не са констатирани, но по прозореца имало следи от удари. На място е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство за увреждане на чуждо имущество и се разследва от служителите на РУ – Ветово.
В Първо РУ е регистриран и сигнал за проникване в мази на ул. "Лозенград“ в Русе.
На 22 ноември сутринта в районното управление е съобщено за взлом в две мази, намиращи се на адрес на въпросната улица. По данни на потърпевшите, проникването е извършено чрез използване на техническо средство в интервала между вечерта на 21 ноември и сутринта на 22 ноември. Извършен е оглед на адреса, като е започнато досъдебно производство. Липсите в помещенията са в процес на уточняване. Работата по разследването продължава.
