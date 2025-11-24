На 19 ноември в Първо РУ – Русе е постъпил сигнал от русенец, който съобщил, че за периода от май до 19 ноември неизвестен извършител е проникнал чрез взлом в избеното му помещение на ул. "Александровска“. От мазето били отнети общо осем автомобилни гуми – зимни и летни, от различни марки. По първоначални данни причинената щета е около 820 лева. По случая е образувана преписка и е започнато разследване от криминалистите на Първо РУ.За случая е било съобщено на 21 ноември следобед. Екип на РУ – Ветово се е отзовал на място на адреса в гр. Сеново, където униформените са установили взломен ПВЦ прозорец на първи етаж от необитавана къща, чиито собственици пребивават в чужбина. По данни на лицето, което се грижи за имота, липси не са констатирани, но по прозореца имало следи от удари. На място е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство за увреждане на чуждо имущество и се разследва от служителите на РУ – Ветово.На 22 ноември сутринта в районното управление е съобщено за взлом в две мази, намиращи се на адрес на въпросната улица. По данни на потърпевшите, проникването е извършено чрез използване на техническо средство в интервала между вечерта на 21 ноември и сутринта на 22 ноември. Извършен е оглед на адреса, като е започнато досъдебно производство. Липсите в помещенията са в процес на уточняване. Работата по разследването продължава.