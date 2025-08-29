ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трима младежи приключиха успешно летния си студентски стаж в Областната администрация в Русе
В специализираните дирекции, където бяха разпределени, им беше възложено да работят по актуални казуси. Те имаха възможност да разработят и свои проекти, свързани с развитието на администрацията и гражданското общество, които на финала представиха и защитиха пред колегите си от администрацията.
"Стажовете са важни, защото дават увереност. Те изграждат у студентите самочувствието, че могат, че са подготвени и че техният труд има наистина стойност. В същото време са шанс за работодателите да открият нови таланти, да насърчат младите и да инвестират в бъдещето им“, коментира Драганов.
Студентите, които приключиха днес стажа си са Айча Кямил, Преслава Чакърова и Александра Любенова. Айча и Преслава са бъдещи третокурснички по специалност "Право“ на Русенския университет "Ангел Кънчев, а Александра е студентка по архитектура в Торино.
И трите млади дами споделиха, че стажът за тях е бил действително полезен и са успели да научат много нови практически неща. Всяка от тях сподели също, че след стажа си в Областната администрация си е променила мнението за държавните институции към много по-добро и е благодарна за отношението от страна на служителите, които са били действително всеотдайни и са демонстрирали позитивизъм и отвореност към младите хора.
"За пореден път показахме, че нашата институция държи на младите хора и работи в тяхна полза. Реализацията на добре образовани младежи остава водещ приоритет пред мен и екипа ми“, категоричен бе Драганов.
Той посочи още, че Областната администрация се утвърждава като едно от най-желаните места за провеждане на студентски стажове в целия регион.
