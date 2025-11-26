Трима непълнолетни пострадаха при катастрофа с такси в Русе
©
Инцидентът е станал около 19:10 ч. на 25 ноември на бул. "Цар Освободител“, в района на кръстовището с ул. "Бозвели“. Лек таксиметров автомобил "Дачия“, управляван от водач на 30 години, се движел в посока ул. "Св. Георги“, когато поради загуба на контрол се отклонил вдясно и се ударил в крайпътно дърво.
В резултат на удара леко са пострадали трима пътници в автомобила – две момичета на 15 и 13 и момче на 11 г. Децата са прегледани в УМБАЛ "Канев“ и след оказана медицинска помощ са освободени за домашно лечение.
При проверката е установено, че водачът не е употребил алкохол. Инцидентът е документиран по административен ред. На местопроизшествието са работили служители на сектор "Пътна полиция“ – Русе.
Още по темата
/
Критично остава състоянието на 16-годишното момче, умишлено прегазено от пастрока си в Русенско
24.07
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Три кражби в Русе за последното денонощие
19:23 / 25.11.2025
Пенчо Милков в Гюргево: Здравето на жителите е над всякакви иконо...
19:13 / 25.11.2025
Русе грейва: Вижте кога ще светне голямата елха пред общината
17:05 / 25.11.2025
Спокойно време в Русе
16:03 / 25.11.2025
Вижте културната програма за месец декември в Русе
15:16 / 25.11.2025
Кметът отличи русенски полицаи за успехите им в национални състез...
14:02 / 25.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.