Трима младежи са леко пострадали при ПТП с такси вчера вечерта в Русе. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе.Инцидентът е станал около 19:10 ч. на 25 ноември на бул. "Цар Освободител“, в района на кръстовището с ул. "Бозвели“. Лек таксиметров автомобил "Дачия“, управляван от водач на 30 години, се движел в посока ул. "Св. Георги“, когато поради загуба на контрол се отклонил вдясно и се ударил в крайпътно дърво.В резултат на удара леко са пострадали трима пътници в автомобила – две момичета на 15 и 13 и момче на 11 г. Децата са прегледани в УМБАЛ "Канев“ и след оказана медицинска помощ са освободени за домашно лечение.При проверката е установено, че водачът не е употребил алкохол. Инцидентът е документиран по административен ред. На местопроизшествието са работили служители на сектор "Пътна полиция“ – Русе.