тежката катастрофа вчера на пътя Русе - Червена вода са настанени в Интензивно хирургично отделение на УМБАЛ "Канев" - Русе с политравми.
Това са две момичета на 19 и 20 години и младеж на 21 години. Те са пътували в лекия автомобил "Рен", който се е завъртял, ударил е с насрещно движещ се джип "Тойота' и след това се е блъснал в мантинелата.
В джипа са пътували 45-годишен мъж и двете му деца на 10 и 14 години. Те също са били закарани в болницата за преглед, като децата са добре, а бащата е получил фрактура на кост на ходилото. Тримата са изписани за домашно лечение.
Причините за катастрофата се изясняват от полицията.
