Катафалка, транспортираща покойник от Германия, се сблъска с лек автомобил на изхода на Русе по пътя за Разград, съобщи bTV. Според първоначалната информация, на мокрия асфалт погребалният автомобил е ударил лявата страна на леката кола, която след удара е отхвръкнала към островчето на кръстовището.

На място са пристигнали три линейки, както и екипи на полицията и пожарната. В катафалката са пътували трима души, които са се редували при шофирането от Германия. Пострадали са двама от пътуващите, както и водачът на леката кола.

Тримата мъже - на 24, 45 и 47 години - са откарани в болница с комоцио и различни травми, като състоянието им не е опасно за живота.

Полицията остава на място, докато пристигне нова катафалка, на която ще бъде прехвърлено тялото на починалия, за да продължи пътуването към семейството му. Причините за инцидента се разследват, а движението в района остава затруднено.