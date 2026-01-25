Сподели close
Трима са пострадалите при тежката катастрофа между Русе и Червена вода. Това съобщиха за ФОКУС от МВР. 

Движението към този момент е блокирано. От АПИ съобщават, че временно движението по път I-9 Бургас – Малко Търново при км 258 в района на с. Маринка е ограничено в двете посоки поради ПТП. Обходният маршрут е Маринка – Твърдица – Меден рудник и обратно. Движението се регулира от пътна полиция.

На място са пристигнали 4 линейки.