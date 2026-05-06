На 6 май, в деня на своя празник, Русе отдаде заслужена почит на трима изтъкнати личности, удостоявайки ги с най-престижното си отличие - "Почетен гражданин на град Русе“. Тържествената церемония се проведе в зала "Княз Александър I“ на Регионалния исторически музей в присъствието на официални гости, общински съветници и граждани, съобщиха от Община Русе.

Председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев подчерта, че тримата носители на отличието са избрали различни пътища в живота – журналистика, медицина и предприемачество, но всички са посветили себе си на Русе. Кметът Пенчо Милков от своя страна изтъкна, че най-високото звание се присъжда на личностите, чиито дела са пример за общността и оставят трайна следа в историята на града.

Маргарита Трифонова е първият журналист в Русе, удостоен с тази чест. Зад нея стоят над 45 години в професията и делото по изграждането на медийния холдинг "Бряг Медиа Груп“. Отличието е признание за нейния принос към русенската журналистическа школа и регионалните медии в Северна България. "Приемам това високо звание с чувство на отговорност“, каза тя, напомняйки, че Русе е съдба за всички, които го обичат. В словото си тя припомни приноса за града на носителите на наградата през годините.

Проф. д-р Кирил Панайотов бе почетен посмъртно за изключителния му принос за развитието на здравеопазването, медицинската наука, образованието, спорта и социалния живот на града. Създател на групата лечебни заведения "Медика“, той въвежда иновативни медицински практики в региона. Учен, меценат и общественик, проф. Панайотов привлича в Русе водещи имена от медицината и помага на млади лекари да се установят в града. Написаният от него учебник днес се ползва от студенти по медицина по целия свят. Признателност той заслужи и за възобновяването на Факултета по здравни грижи в Русе и на клуба по вдигане на тежести. Високото отличие приеха Алисе Муртезова и д-р Панайот Панайотов - съуправители на лечебни заведения "Медика“, с обещанието, че семейството му ще продължи неговото вдъхновяващо дело с отговорност към общността. "20 години с проф. д-р Кирил Панайотов ние сбъдвахме нашите мечти, но сбъднахме мечтите и на много хора около нас“, каза Алисе Муртезова.

Пламен Великов, основател и многогодишен ръководител на компанията "Мегахим“ АД, също бе отличен посмъртно - за значителния си принос към икономическия, културния и социалния живот на Русе, включително за грижата му за архитектурното наследство на града. Наградата получиха дъщерите му Деница и Катрин Великови. "Той беше човек с огромно сърце и готовност да помага на всеки. Успешен бизнесмен, но преди всичко изключителна личност“, каза с вълнение дъщеря му Деница.

Церемонията приключи с обща снимка на удостоените с най-високото отличие на град Русе.