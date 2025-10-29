акцията на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" в Агенция "Митници" в Русе.
Това е последната информация по случая, която към момента е неофициална. За спецоперацията се разбра снощи, след като от Окръжната прокуратура потвърдиха, че се водят оперативни действия, но отказаха да дадат повече подробности.
По непотвърдена информация разследването е за злоупотреба с акцизни стоки и по него се работи от няколко месеца, пише БНТ.
Повече детайли по случая ще бъдат изнесени, след като приключат процесуално следствените действия.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.