Трима заловени да шофират под влиянието на дрога в Русе този уикенд
© Plovdiv24.bg
Още един случай на шофиране с положителна проба за наркотици е установен в Русе в събота. На 1 ноември около 12:40 ч. на ул. "Филип Станиславов“ е спрян за проверка лек автомобил "Фолксваген Голф“. Водачът – 32-годишен мъж от града – е дал положителна проба за метамфетамин. По този случай също е стартирало бързо производство.
Друг водач, шофирал с положителна проба за наркотици, са установили и полицаи в Беленско. На 2 ноември около 11:00 ч. в с. Волово е спрян за проверка 41-годишен водач на "Алфа Ромео“ от гр. Левски. Той е показал положителна проба за употреба на канабис. Мъжът е задържан и съпроводен до медицинско заведение, където е дал биологични проби за анализ. Той е предал автомобила си на органите на реда. По случая е образувано бързо производство, като е уведомен дежурен прокурор, съобщиха от полицията.
Още от категорията
/
Постоянен арест за четирима обвиняеми за разпространение на фентанил за над 18 милиона лева в Русе
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Пенчо Милков: Незаконните тръби, които се изливат в язовира в Ник...
17:20 / 02.11.2025
В русенско село възраждат 100-годишна традиция
09:03 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.