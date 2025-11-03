Водач с положителна проба за наркотици е установен при полицейска проверка в Русе.Това е станало в петък на 31 октомври малко преди 2 ч. след полунощ, на бул. "Цар Освободител“ в Русе, където екип на полицията от Първо РУ е спрял и проверил лек автомобил "Ауди“. Водачът – 28-годишен мъж от село Батишница – е тестван с дрегер за наркотици и пробата е отчела положителен резултат за амфетамин и метамфетамин. Той е дал проби за изследване. Случаят е документиран, като срещу него е образувано бързо производство.Още един случай на шофиране с положителна проба за наркотици е установен в Русе в събота. На 1 ноември около 12:40 ч. на ул. "Филип Станиславов“ е спрян за проверка лек автомобил "Фолксваген Голф“. Водачът – 32-годишен мъж от града – е дал положителна проба за метамфетамин. По този случай също е стартирало бързо производство.Друг водач, шофирал с положителна проба за наркотици, са установили и полицаи в Беленско. На 2 ноември около 11:00 ч. в с. Волово е спрян за проверка 41-годишен водач на "Алфа Ромео“ от гр. Левски. Той е показал положителна проба за употреба на канабис. Мъжът е задържан и съпроводен до медицинско заведение, където е дал биологични проби за анализ. Той е предал автомобила си на органите на реда. По случая е образувано бързо производство, като е уведомен дежурен прокурор, съобщиха от полицията.