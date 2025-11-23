Ловни трофеи и рога от благородни елени и сръндаци се предлагат на търг от НАП-Русе. Огледите започват от 1 декември 2025 г., предава "Русе Медиа".На вниманието на любителите ще са 14 броя рога от благородни елени, лопатари о сръндаци. Рогата са с различни размери и могат да се видят на място от желаещите. Има и два ловни трофея – единият е от сръндак и наддаването за него започва от 125 лева. Доста по-голям и внушителен е трофеят от благороден елен. Началната му цена е 300 лева.Самият търг е обявен за 8 декември 2025 г. Трофеите се намират в Регионалната дирекция по горите - Русе и могат да бъдат видени в определените часове за огледи.