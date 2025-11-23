Търг за ловни трофеи започва в Русе
©
На вниманието на любителите ще са 14 броя рога от благородни елени, лопатари о сръндаци. Рогата са с различни размери и могат да се видят на място от желаещите. Има и два ловни трофея – единият е от сръндак и наддаването за него започва от 125 лева. Доста по-голям и внушителен е трофеят от благороден елен. Началната му цена е 300 лева.
Самият търг е обявен за 8 декември 2025 г. Трофеите се намират в Регионалната дирекция по горите - Русе и могат да бъдат видени в определените часове за огледи.
Още от категорията
/
"Бъди смел, бъди добър": Община Русе се присъединява към националната кампания срещу насилието на деца
20.11
Иван Белчев: АПИ предлага ограничения за камиони по магистралите по празниците, настоявам да важи и за пътища около Русе
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Русенка: Сумата беше около 2000 лева за два месеца, наистина ги о...
20:58 / 22.11.2025
Жители на Русе питат: Защо вадят и режат кабела, положен преди тр...
11:54 / 22.11.2025
Министърът на културата разясни казуса около хотел "Рига" в Русе ...
10:48 / 22.11.2025
Откриха с концерт на лауреати Международния конкурс "Франц Шуберт...
22:37 / 21.11.2025
По тържествен начин бе отбелязан Денят на християнското семейство...
21:01 / 21.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.