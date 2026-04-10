Община Русе обяви конкурс за длъжността "директор" на "Обреден дом", съобщиха от Общината.

В задълженията на директора влиза представянето на предприятието пред институциите в рамките на правомощията, делегирани от кмета. Той ще координира провеждането на официални граждански ритуали като сватби, именувания, погребения и помени. Освен това ще отговаря за управлението и поддръжката на гробищните паркове "Чародейка" и "Басарбово", както и на свързаната с тях инфраструктура.

Кандидатите трябва да имат висше образование (минимум бакалавърска степен) в областта на социалните, стопанските или техническите науки. Изисква се поне пет години общ трудов стаж, от които минимум три години на административна или ръководна позиция.

Желаещите да участват в конкурса трябва да подадат заявление и автобиография по европейски образец, както и копия от дипломи и документи, удостоверяващи професионален опит и трудов стаж. Необходимо е също да представят концепция за управление и развитие на предприятието за период от три години с обем до пет страници.

Документите се приемат лично или чрез упълномощено лице в отдел "Човешки ресурси" на Община Русе в срок до един месец от обявяването на конкурса.