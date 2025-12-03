Тържествен прием с епископа на Никополската епархия ще се проведе в Русе
© Областна администрация - Русе
"Това е времето, когато светлината пробужда в нас онова, което често забравяме в забързаното ежедневие - щедростта, смирението и вярата, че доброто винаги намира път. Коледа ни напомня, че истинската сила не се крие в притежанията, а в способността да подадем ръка и да стоплим нечие сърце", заяви Георгиев. Той допълни: "Добротата е избор - избор да видиш човека отсреща и да подадеш ръка, когато можеш да подминеш. Тя е мост между страх и надежда, между самота и обич, между отчаяние и смисъл."
Събитието ще се проведе в католическата резиденция на ул. "Братя Симеонови" 26А и ще започне в 12.00 часа. В празника ще участват повече от 60 деца от Частно начално училище "Вяра, Надежда, Любов", поддържано от католическия клир, които ще изпълнят любими коледни песни.
На празника се очаква да присъстват представители на различни вероизповедания, местната власт и бизнеса.
Още от категорията
/
Деветият фестивал на китайската култура в Русе потопи посетителите в традиционните азиатски изкуства
29.11
В Екомузей с аквариум ще бъде представена изложба, посветена на ХХХIII изследователска мисия до Антарктида
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Наградиха преподавател от Русенския университет с почетно звание
16:27 / 02.12.2025
Русе - първият град в България с изготвена стратегия за превенция...
16:15 / 02.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.