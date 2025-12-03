За поредна година в Русе ще се проведе тържествен прием на епископа на Никополската епархия по случай Рождество Христово и Нова година. Домакин на събитието ще бъде Негово Високопреосвещенство монсеньор Страхил Каваленов, а сред официалните гости се очаква да присъства и заместник областният управител Георги Георгиев."Това е времето, когато светлината пробужда в нас онова, което често забравяме в забързаното ежедневие - щедростта, смирението и вярата, че доброто винаги намира път. Коледа ни напомня, че истинската сила не се крие в притежанията, а в способността да подадем ръка и да стоплим нечие сърце", заяви Георгиев. Той допълни: "Добротата е избор - избор да видиш човека отсреща и да подадеш ръка, когато можеш да подминеш. Тя е мост между страх и надежда, между самота и обич, между отчаяние и смисъл."Събитието ще се проведе в католическата резиденция на ул. "Братя Симеонови" 26А и ще започне в 12.00 часа. В празника ще участват повече от 60 деца от Частно начално училище "Вяра, Надежда, Любов", поддържано от католическия клир, които ще изпълнят любими коледни песни.На празника се очаква да присъстват представители на различни вероизповедания, местната власт и бизнеса.