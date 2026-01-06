Тържествен водосвет на бойните знамена бе отслужен в Русе
© Областна администрация - Русе
В рамките на церемонията, която започна с изпълнение на "Срещен марш" началникът на гарнизона и командир на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев прие почетния караул. Веднага след това той поздрави участниците във водосвета. Водач на знамето на Военно формирование 32420 бе старши лейтенант Ивайло Шафранов. Драганов поздрави военните и отбеляза, че днешният ден е символ на единството между Светата църква, държавността, народа и армията.
"Бойното знаме не е просто плат. То е светиня. В него са вплетени честта, дългът и саможертвата на поколения български воини. То носи паметта за славните победи и спомена за пролятата кръв и непоколебимата воля да се защитава свободата и независимостта на Отечеството. Пред бойното знаме са полагани клетви, под него са отстоявани националните идеали", заяви още Драганов. Той бе категоричен, че българската държава ще продължи да инвестира в модернизирането на армията, така че войската ни да отговаря на най-високите натовски стандарти.
От Областна администрация - Русе припомнят, че за първи път водосвет на знамената е отслужен по времето на цар Симеон I преди битката при Ахелой през 917 година. До падането на България под османско владичество преди всяка битка, която води българската войска, се извършва водосвет. След Освобождението тази традиция е възстановена и продължава до 1946 г. След демократичните промени у нас ритуалът по водосвет на бойните знамена и флагове е възстановен през 1993 г. Оттогава, всяка година на 6-ти януари – Богоявление, във всички гарнизони в страната, най-висшият йерарх на Българската православна църква в епархията, след прочитане на молитвата "За успех на народа", ръси със светена вода за здраве и успехи представителни части на Българската армия и нейните бойни знамена.
На церемонията присъстваха още кметът на Община Русе Пенчо Милков, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, началникът на Военното окръжие в Русе полковник Васил Петров, директорът на Регионална дирекция "Пожарна защита и безопасност на населението" комисар Светослав Войчев, председателят на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва /РСОСЗР/ о.р. полковник Веселин Додев, както и редица представители на държавната власт. В събитието участваха и представители на Военно формирование 42520 – Щръклево, както и Духовият оркестър начело с Димчо Рубчев.
Малко по-късно 15 смелчаци на възраст между 21 и 53 години скочиха във водите на река Дунав, за да се пробват да извадят Светия кръст. Кръстът не за първи път бе изваден от 31-годишния Теодор Цветков, който получи подаръци от областния управител Драгомир Драганов, кмета Пенчо Милков и русенския митрополит дядо Наум.
