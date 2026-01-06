Тържествен богоявленски водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия ще бъде отслужен днес от 11.30 часа на понтона под хотел "Рига" в Русе от Главиницкия епископ Негово Преосвещенство Макарий, викарий на митрополита дядо Наум. Церемонията ще се проведе в присъствието на областния управител Драгомир Драганов, заместника му Георги Георгиев, кмета Пенчо Милков и председателя на Общинския съвет академик Христо Белоев.В рамките на церемонията, която ще започне с изпълнение на "Срещен марш" командирът на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев ще приеме почетния караул. Веднага след това той ще поздрави участниците във водосвета. Знамената, които ще участват на церемонията, са на Военно формирование 32420, на 13-и младежки гвардейски отряд, както и реплика на Самарското знаме, която ще бъде донесена от Национално дружество "Традиция" – регионален клон "Ангел Кънчев" – Русе. Водач на знамето на Военно формирование 32420 се предвижда да бъде старши лейтенант Ивайло Шафранов.Веднага след това ще се състои и изваждане на Светия кръст от р. Дунав. Точно в 8.00 часа във всички църкви в града ще бъде поставено началото на богослуженията, а в 9.00 часа ще се състои Света литургия в катедралния храм "Света Троица". От 11.00 часа през центъра на града ще премине литийно шествие, чието начало ще бъде дадено пред църквата "Света Троица". В тържеството ще се включи и Общинският духов оркестър.По традиция извадилият кръста от водите на Дунав ще бъде награден от името на областния управител. Той ще получи от Драгомир Драганов икона и специален подарък – комплект класна мъжка козметика. Спасилият кръста ще получи още парична премия от кмета и сребърно кръстче от митрополита.До края на днешния ден записалите се да извадят кръста от реката са 13, като от митрополията припомнят, че максималният брой на участниците е 15.Температурата на водата се очаква да е около 4°C, което е я прави с около градус и нещо по-студена от предходната година. Времето сутринта ще бъде мъгливо, като по обед се очаква разкъсване на облачността. Вероятността за валежи е минимална.Йордановден ознаменува кръщението на Исус Христос от Йоан Кръстител в р. Йордан. Вярва се, че в момента на кръщението небето се е отворило и Светият дух е слязъл върху Христос във вид на гълъб, а от небето са се чули думите: "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение". Оттук и названието на празника, който пък според народните поверия слага край на така наречените "мръсни дни".От Областна администрация - Русе съобщиха, че събитието се организира от Русенската Света Митрополия със съдействието на Областната и Общинската администрация.