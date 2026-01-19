Творчески ателиета за валентинки събират деца и младежи в Русе
© Община Русе
В същия ден от 14:00 часа творческите занимания ще продължат с деца, подкрепяни от Център "Шарени лица".
Организаторите от сдружение с нестопанска цел (СНЦ) "Дунавско сияние" – Русе припомнят, че при миналогодишното издание децата са изработили над 60 картички.
В неделя, 25 януари, от 11:00 часа в Двореца на децата ще се проведе Валентино-Творителница, за която все още има ограничен брой свободни места. За първи път в инициативата ще се включат и представители на Международния младежки център – Русе, които ще представят дейността си в подкрепа на личностното развитие на младите хора.
По традиция всички изработени картички ще бъдат изложени на Дървото на влюбените на 14 февруари, като част от празничните инициативи, посветени на Деня на влюбените.
