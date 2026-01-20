УМБАЛ "Канев" – Русе отчита над 790 новородени през 2025 г. по случай Деня на родилната помощ
През 2025 г. Отделение "Акушерство и гинекология" към УМБАЛ "Канев" посрещна 796 новородени. За първи път от няколко години насам, момичетата надвишават момчетата – 403 срещу 393. Двойна радост са преживели 14 семейства, които са посрещнали близнаци, съобщават от лечебото заведение.
Най-голямото бебе за годината е родено с тегло 5380 грама, а най-малкото – само 680 грама. През 2025 г. са преминали и 135 недоносени деца, като 90% от тях са изписани здрави. Родените с тегло под 1500 грама са 21.
През годината 35 новородени са приети от други болници, като 12 от тях са транспортирани с неонаталната линейка, дарена от "Капачки за бъдеще". Същият брой – 12 – са изпратени за лечение в специализирани отделения в София. Общо близо 3000 пациенти са се доверили на отделението за лечение и раждане през 2025 г.
Расте и броят на гинекологичните операции, както с класически, така и с ендоскопски достъп. На 20 раждания присъствал таткото, тенденция, която се увеличава всяка година.
В АГ-комплекса продължиха утвърдените формати "Отворени врати" и "Училище за родители", с активното участие на екипите на "Акушерство и гинекология" и "Неонатология". Лектори от двете отделения се включиха и в инициативи на Академия за родители, организирани от Община Русе.
През 2025 г. отделението провеждаше безплатни гинекологични прегледи всеки месец, а инициативата ще продължи и през 2026 г., започвайки от февруари. Майките имат и възможност за индивидуални консултации в Стаята за кърмене, където се дават насоки за кърмене и грижи за новороденото.
