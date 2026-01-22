Напълно реновираният Централен операционен блок на Университетската болница за активно лечение "Канев“ в Русе беше представен днес. Над 2 млн. лв. собствени средства е инвестирало лечебното заведение в строително-монтажни дейности и апаратура в блока, съобщиха изпълнителният му директор Иван Иванов, началникът на Централна операционна д-р Силви Йорданов и старшата медицинска сестра Красимира Герова.Ремонтът е продължил около година и е приключил напълно в края на 2025 г., уточни Иванов. Д-р Йорданов добави, че междувременно в Операционния блок през миналата година са извършени 12 678 оперативни интервенции, с почти хиляда повече от предходната 2024 г."Направена е и система за отопление, охлаждане и пречистване на въздуха. В момента разполагаме с най-висок клас технологична апаратура за лапароскопските кули от типа "Олимпус“ и анестезиологични апарати най-висок клас "Атлан“, каза още Иванов. Наскоро той коментира, че за последните три години само в техника в лечебното заведение са инвестирани над осем милиона лева.Д-р Йорданов отбеляза, че блокът разполага с 14 операционни зали, две от които са предоставени на Комплексния онкологичен център. Ремонтите са направени в останалите 12, в коридорите и сервизните помещения. Вратите им и умивалнците се командват безконтактно. Подменена е изцяло и ВиК и електрическата система на Операционния блок. Подменени са и всички подови, стенни и таванни покрития със съвременни материали, които позволяват влажно почистване и дезинфекция във всеки ъгъл, отчете още д-р Йорданов, предаде БТА."Във всички зали има нови таванни и операционни осветителни тела, подменили сме операционните маси. Закупена е нова техника за лапароскопски и торакоскопски операции в Хирургия, за ендоурологични операции в Урология. Разполагаме и с нови лазери в урологията, които изключително много подпомагат ендоурологичните операции, разбиване на камъни, простатни операции и т.н. Подменени са и всички конзоли за медицинските газове. Техника на много високо ниво. Разполагаме и със специалисти, които да работят с нея. Когато със сестра Герова започвахме работа през 80-те години на миналия век бяхме на четвъртия етаж в старата сграда и разполагахме с четири зали с четири изключително тежки лампи. Електроножовете, които използвахме, бяха два уреда с големината на шкаф и с един метър охладителна тръба отгоре. В момента разполагаме с най-високия клас електрокаутери за моно- и биполярна хемостаза, с ултразвукови дисектори и скалпели“, каза още д-р Йорданов.Иван Иванов коментира, че вече е приключила процедурата по обществена поръчка и за робот, като се очаква финансиране и през тази година той да бъде доставен и монтиран в болницата.