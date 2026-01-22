УМБАЛ "Канев" е с напълно реновиран Централен операционен блок
© arenamedia
Ремонтът е продължил около година и е приключил напълно в края на 2025 г., уточни Иванов. Д-р Йорданов добави, че междувременно в Операционния блок през миналата година са извършени 12 678 оперативни интервенции, с почти хиляда повече от предходната 2024 г.
"Направена е и система за отопление, охлаждане и пречистване на въздуха. В момента разполагаме с най-висок клас технологична апаратура за лапароскопските кули от типа "Олимпус“ и анестезиологични апарати най-висок клас "Атлан“, каза още Иванов. Наскоро той коментира, че за последните три години само в техника в лечебното заведение са инвестирани над осем милиона лева.
Д-р Йорданов отбеляза, че блокът разполага с 14 операционни зали, две от които са предоставени на Комплексния онкологичен център. Ремонтите са направени в останалите 12, в коридорите и сервизните помещения. Вратите им и умивалнците се командват безконтактно. Подменена е изцяло и ВиК и електрическата система на Операционния блок. Подменени са и всички подови, стенни и таванни покрития със съвременни материали, които позволяват влажно почистване и дезинфекция във всеки ъгъл, отчете още д-р Йорданов, предаде БТА.
"Във всички зали има нови таванни и операционни осветителни тела, подменили сме операционните маси. Закупена е нова техника за лапароскопски и торакоскопски операции в Хирургия, за ендоурологични операции в Урология. Разполагаме и с нови лазери в урологията, които изключително много подпомагат ендоурологичните операции, разбиване на камъни, простатни операции и т.н. Подменени са и всички конзоли за медицинските газове. Техника на много високо ниво. Разполагаме и със специалисти, които да работят с нея. Когато със сестра Герова започвахме работа през 80-те години на миналия век бяхме на четвъртия етаж в старата сграда и разполагахме с четири зали с четири изключително тежки лампи. Електроножовете, които използвахме, бяха два уреда с големината на шкаф и с един метър охладителна тръба отгоре. В момента разполагаме с най-високия клас електрокаутери за моно- и биполярна хемостаза, с ултразвукови дисектори и скалпели“, каза още д-р Йорданов.
Иван Иванов коментира, че вече е приключила процедурата по обществена поръчка и за робот, като се очаква финансиране и през тази година той да бъде доставен и монтиран в болницата.
Още от категорията
/
Кметът на Ценово д-р Петър Петров стана единственият кмет от Русенско с медал от министъра на отбраната Атанас Запрянов
21.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.