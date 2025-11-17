УМБАЛ "Канев" обясни защо съвместимостта на кръвните групи е толкова важна
© iStock
Основните кръвни групи са:
A | B | AB | O
Всяка от тях може да бъде Rh положителна (+) или Rh отрицателна (–)
Кой на кого може да дарява?
O– – универсален дарител (може да дарява на всички)
AB+ – универсален реципиент (може да получава от всички)
O дарява на: O, A, B, AB
A дарява на: A, AB
B дарява на: B, AB
AB дарява на: само AB
Rh– може да дарява на Rh+ и Rh–
Rh+ дарява само на Rh+
Защо това е важно?
Неправилно съвпадение между кръвните групи може да доведе до тежка имунна реакция и да застраши живота на пациента, информират от УМБАЛ "Канев".
