УМБАЛ "Канев" представя обновеното Отделение по очни болести
Откриването ще се състои на 12 февруари, четвъртък, от 11:30 часа. След цялостно обновяване и преместване, отделението вече се намира на 8-ия етаж на Хирургичния блок, вместо на досегашния 12-и етаж.
Екипът на отделението ще работи в модерна среда с подобрени условия за диагностика, лечение и оперативна дейност. По време на представянето ще бъдат показани двете нови операционни зали, разположени в самото отделение, както и възможностите за развитие на очната хирургия.
Новото пространство и възможностите на отделението ще бъдат представени от д-р Емил Миланов, началник на Отделението по очни болести, и изпълнителния директор на УМБАЛ "Канев" Иван Иванов, заедно с целия екип на отделението.
