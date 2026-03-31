УМБАЛ "Канев“ разшири автопарка си с нова, съвременно оборудвана реанимационна линейка от марката Volkswagen Crafter, която е първата към момента от този клас в България.Превозното средство е оборудвано с модерна медицинска техника, отговаряща на съвременните изисквания за спешна медицинска помощ и осигурява възможност за наблюдение и поддържане на жизнените функции на пациентите по време на транспорт.В оборудването са включени дефибрилатор с мониторинг, транспортен респиратор, кислородна система, аспирационна система, както и специализирани носилки и средства за имобилизация.Оборудването на линейката е реализирано в Албания и е съобразено с изискванията за ефективна организация на работното пространство и безопасност както на пациента, така и на медицинския екип.Новата линейка създава условия за провеждане на специализиран медицински транспорт с непрекъснат мониторинг и поддържане на жизнените функции, включително при пациенти в критично и животозастрашаващо състояние."Инвестицията в модерна техника не е самоцел, а част от последователната ни политика за подобряване на условията за лечение и безопасността на пациентите. С тази линейка надграждаме възможностите си за оказване на спешна медицинска помощ. Тя осигурява условия за стабилизиране и безопасен транспорт на пациенти, включително в тежко и животозастрашаващо състояние.“ Това каза Иван Иванов, изп. директор на УМБАЛ "Канев“.С новото попълнение Университетска болница "Канев“ продължава последователната си политика за модернизация на медицинската инфраструктура и подобряване на условията за своевременна и качествена медицинска помощ.