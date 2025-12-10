УМБАЛ "Канев" - Русе ще изгради своя хеликоптерна площадка на територията на лечебното заведение за над 10 млн.лв. без ДДС. Тя ще се намира в пространството пред Хирургичния блок, където сега има кафе и паркинг.По информация на Русе Медия проектът предвижда да се изгради надземна площадка за кацане и обслужване на авиационна техника с необходимите съоръжения към нея за спешна болнична помощ, разпределителна пристройка и подземен паркинг. Хеликоптерната площадка ще бъде над новата едноетажна пристройка, планирана на терена пред Хирургичния блок.Новата пристройка ще обедини на едно място следните помещения: приемно фоайе с около 32 места за сядане, разпределително фоайе с рампа и стълбище към топлата връзка, информация с охрана, регистратура, каса, кафе с около 28 места за сядане с козирка над външното пространството към него, магазин, аптека, санитарни възли, складови и обслужващи помещения. Входовете за служителите ще бъдат отделно от централния вход за посетители.Основния вход за служители посредством коридор ще разпределя служителите към битови помещения, помещение за почивка и помещение за чистачки, а от там към централното фоайе и работните места. От разпределителния блок – пристройка посетителите и пациентите ще бъдат насочвани към необходимото отделение през съществуващата топла връзка.В сутерена на пристройката се предвижда да се изгради подземен паркинг с места за паркиране на коли на Бърза помощ, ведомствени микробуси и паркоместа за посетители и служители: едно подземно ниво – около 43 броя паркоместа, като 4 бр. от тях са за хора в неравностойно положение и 3 паркоместа за ЕПС.Над покрива на пристройката се предвижда да се изгради надземна площадка за кацане и обслужване на авиационна техника с необходимите съоръжения към нея за спешна болнична помощ. Конструкцията на вертолетната площадка ще бъде стоманобетонова., като ще има директна връзка посредством малък открит пешеходен мост към трети етаж на Блок 2 и Спешна помощ. Посредством директен нов отвор с нова метална частично остъклена двукрила врата на фасадата, през съществуващ комуникационен коридор болните ще бъдат транспортирани към необходимото отделение. Ще бъде изградена обезопасяващата ивица от 180 см, за да се предпазят хората от падане.