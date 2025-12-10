УМБАЛ "Канев" ще изгради своя хеликоптерна площадка за над 10 млн. лв.
©
По информация на Русе Медия проектът предвижда да се изгради надземна площадка за кацане и обслужване на авиационна техника с необходимите съоръжения към нея за спешна болнична помощ, разпределителна пристройка и подземен паркинг. Хеликоптерната площадка ще бъде над новата едноетажна пристройка, планирана на терена пред Хирургичния блок.
Новата пристройка ще обедини на едно място следните помещения: приемно фоайе с около 32 места за сядане, разпределително фоайе с рампа и стълбище към топлата връзка, информация с охрана, регистратура, каса, кафе с около 28 места за сядане с козирка над външното пространството към него, магазин, аптека, санитарни възли, складови и обслужващи помещения. Входовете за служителите ще бъдат отделно от централния вход за посетители.
Основния вход за служители посредством коридор ще разпределя служителите към битови помещения, помещение за почивка и помещение за чистачки, а от там към централното фоайе и работните места. От разпределителния блок – пристройка посетителите и пациентите ще бъдат насочвани към необходимото отделение през съществуващата топла връзка.
В сутерена на пристройката се предвижда да се изгради подземен паркинг с места за паркиране на коли на Бърза помощ, ведомствени микробуси и паркоместа за посетители и служители: едно подземно ниво – около 43 броя паркоместа, като 4 бр. от тях са за хора в неравностойно положение и 3 паркоместа за ЕПС.
Над покрива на пристройката се предвижда да се изгради надземна площадка за кацане и обслужване на авиационна техника с необходимите съоръжения към нея за спешна болнична помощ. Конструкцията на вертолетната площадка ще бъде стоманобетонова., като ще има директна връзка посредством малък открит пешеходен мост към трети етаж на Блок 2 и Спешна помощ. Посредством директен нов отвор с нова метална частично остъклена двукрила врата на фасадата, през съществуващ комуникационен коридор болните ще бъдат транспортирани към необходимото отделение. Ще бъде изградена обезопасяващата ивица от 180 см, за да се предпазят хората от падане.
Още от категорията
/
В името на чистото българско земеделие започва осмото специализирано изложение "Дунавски овощари"
15.11
20 компании от Индия и Русе се срещнаха на бизнес форум, организиран от Русенската търговско-индустриална камара
04.06
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ветово напълни пощада с протестиращи в подкрепа на правителството...
19:59 / 09.12.2025
Арт ателиета събират поколения в галерията в Русе
17:23 / 09.12.2025
Русе ще бъде домакин на финала на конкурса "Коледна звезда"
14:22 / 09.12.2025
УМБАЛ "МЕДИКА" посрещна 18 новодипломирани лекари
13:51 / 09.12.2025
Русенският музей превръща местното културно наследство в обществе...
13:03 / 09.12.2025
Студентите от клуб "Палитра" към Русенския университет готвят бла...
12:22 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.