УМБАЛ "Канев" търси спешно кръводарители
"Вашият жест може да спаси човешки живот. Ако сте здрави и сте между 18 и 65 години, отделете 30 минути – те може да означават цял живот за някого".
Можете да дарите кръв всеки делничен ден от 7:30 до 12:00 ч.
Отвориха врати изцяло обновените отделения по Акушерство и гинекология и Неонатология в УМБАЛ "Медика"
17.12
През следващите дни: Очаква се засилен трафик през Дунав мост
20:23 / 20.12.2025
Активно продължава подготовката на пътищата в Русенско във връзка...
14:28 / 20.12.2025
Студено и мъгливо време в Русе днес
08:59 / 20.12.2025
