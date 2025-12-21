Отделението по Трансфузионна хематология на УМБАЛ "Канев“ се нуждае спешно от кръводарители от всички кръвни групи. Това информират от лечебното заведение."Вашият жест може да спаси човешки живот. Ако сте здрави и сте между 18 и 65 години, отделете 30 минути – те може да означават цял живот за някого".Можете да дарите кръв всеки делничен ден от 7:30 до 12:00 ч.