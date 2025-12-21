Сподели close
Отделението по Трансфузионна хематология на УМБАЛ "Канев“ се нуждае спешно от кръводарители от всички кръвни групи. Това информират от лечебното заведение.

"Вашият жест може да спаси човешки живот. Ако сте здрави и сте между 18 и 65 години, отделете 30 минути – те може да означават цял живот за някого". 

Можете да дарите кръв всеки делничен ден от 7:30 до 12:00 ч.