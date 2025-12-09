Навръх студентския празник, 8 декември 2025 г., МЕДИКА тържествено посрещна своите млади лекари, дипломирани през ноември тази година в медицинските университети във Варна, Плевен, София и Крайова, както и един нов специалист по информационни технологии в здравеопазването и здравните грижи.Те ще специализират в различни медицински направления. Петима от тях проявяват интерес към Кардиологията. По двама са се насочили към Ендокринология и болести на обмяната, Очни болести, както и към Анестезиология и интензивно лечение. Останалите абсолвенти са предпочели Кардиохирургия, Съдова хирургия Гастроентерология, Нефрология, Ревматология, Акушерство и гинекология, Съдова хирургия и Обща и клинична патология.Лечебни заведения "МЕДИКА" са притегателен център за младите лекари, които търсят професионално развитие, сигурност и перспектива. В университетската клиника те намират високотехнологична база и изявени специалисти от различни медицински области, от които могат да почерпят ценен опит. Ръководството активно ги насърчава да се развиват и да специализират. То е ангажирано и с дигитализацията на здравеопазването, така че инвестира и в добре подготвени кадри в тази област."Факт е, че десет млади лекари, работещи в нашата болница, благодарение на тази подкрепа защитиха по-рано през настоящата година специалност", припомни в приветственото си слово д-р Ивелин Йоцов - управител на УМБАЛ "Медика Русе". "Присъединяването към екипа на МЕДИКА е начало на важна професионална мисия, в която знанието, отговорността и човечността са водещи принципи", заяви още той.С "Добре дошли" приветстваха младите попълнения също административният директор на лечебните заведения - Алисе Муртезова и медицинският директор д-р Панайот Панайотов. Фокусът на ръководството са модерната медицина, внедряването на авангардни световни постижения в диагностиката и лечението, а също и стимулирането на кадрите да повишават квалификацията си и да развиват научна дейност, стана ясно от думите им."Лечебни заведения Медика вече са фактор не само на национално, но и на европейско ниво и това е голям шанс за професионално израстване", каза д-р Панайотов. В допълнение г-жа Муртезова коментира социалната политика на лечебните заведения, която е изключително стимулираща за млади хора, които желаят да създадат семейство. "Няма друго здравно заведение в страната със своя детска градина. Освен това предлагаме ваучери за храна, квартирни и други екстри", сподели тя.Официалната церемония продължи с връчване на поздравителни адреси и лични подаръци на всички абсолвенти от името на управителя на Лечебни заведения "Медика" и основател на групата проф. д-р Кирил Панайотов. Всеки от тях бе представен поименно, заедно с избраната от него специалност.Събитието завърши с обща снимка и неформална почерпка, на която младите медици имаха възможност да се запознаят със своите бъдещи ръководители и колеги.