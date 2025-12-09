Професионална гимназия по туризъм "Иван П. Павлов" посрещна представителите на УНИЦЕФ Роза Димова и Мария Янкова. Те проведоха ползотворна среща с ръководството на училището, педагогическия съветник и представители на Ученическия съвет, като общата мисия е изграждане на училище без насилие, с подкрепящ и приобщаващ климат за всички ученици.По време на разговора представителите на организацията се запознаха отблизо с дейностите на гимназията, насочени към подобряване на училищната среда. Акцент бе поставен върху: насърчаването на ученическото участие в различни инициативи и процеси на вземане на решения; ролята на педагогическия съветник в подкрепата на учениците и изграждането на доверие; активността на Ученическия съвет в превенцията на агресия и насилие; усилията на училищната общност да създава позитивна, безопасна и приобщаваща атмосфера за всички.Ръководството на училището сподели, че учениците са силно вдъхновени от програмата на УНИЦЕФ "Стъпки заедно към училище без насилие" и участието в програмата ги мотивира да мислят активно за благосъстоянието на своите връстници и за възможностите да допринасят за по-позитивна, спокойна и подкрепяща училищна среда.В тази връзка бе представена и първата ученическа инициатива за учебната година - "Кутия на подкрепата". Тя е поставена на входа на училището и ще служи като дискретно пространство, в което всеки ученик може да сподели свое притеснение, идея или необходимост от помощ. Целта е да се даде глас на всички, които имат нужда от внимание, разбиране или подкрепа.Срещата завърши с увереност в бъдещи съвместни инициативи и с ясното послание, че когато ученици, учители и партньори като УНИЦЕФ работят рамо до рамо, училището може да се превърне в пространство на уважение, сигурност и взаимност.