УНИЦЕФ и учениците от ПГ по туризъм в Русе представиха "Кутията на подкрепата" за училище без насилие
По време на разговора представителите на организацията се запознаха отблизо с дейностите на гимназията, насочени към подобряване на училищната среда. Акцент бе поставен върху: насърчаването на ученическото участие в различни инициативи и процеси на вземане на решения; ролята на педагогическия съветник в подкрепата на учениците и изграждането на доверие; активността на Ученическия съвет в превенцията на агресия и насилие; усилията на училищната общност да създава позитивна, безопасна и приобщаваща атмосфера за всички.
Ръководството на училището сподели, че учениците са силно вдъхновени от програмата на УНИЦЕФ "Стъпки заедно към училище без насилие" и участието в програмата ги мотивира да мислят активно за благосъстоянието на своите връстници и за възможностите да допринасят за по-позитивна, спокойна и подкрепяща училищна среда.
В тази връзка бе представена и първата ученическа инициатива за учебната година - "Кутия на подкрепата". Тя е поставена на входа на училището и ще служи като дискретно пространство, в което всеки ученик може да сподели свое притеснение, идея или необходимост от помощ. Целта е да се даде глас на всички, които имат нужда от внимание, разбиране или подкрепа.
Срещата завърши с увереност в бъдещи съвместни инициативи и с ясното послание, че когато ученици, учители и партньори като УНИЦЕФ работят рамо до рамо, училището може да се превърне в пространство на уважение, сигурност и взаимност.
