UNO - турнир в Русе събира малки и големи в Световния ден на психичното здраве

© Във връзка със Световния ден на психичното здраве, който се отбелязва на 10-ти октомври, в четвъртък (на 9-ти октомври) от 16 часа пред Паметника на свободата ще се проведе турнир по UNO - настолна игра с карти. Събитието се организира от Превантивно-информационния център по наркотични вещества – Русе и техните доброволци, съвместно с Общинския младежки дом и Младежкия парламент и със съдействието на Община Русе.



Инициативата цели да насочи общественото внимание към значението на психичното здраве и да насърчи социалната ангажираност, позитивното общуване и активния начин на живот сред младежите и гражданите.



Участие в турнира могат да вземат всички желаещи, без ограничение във възрастта. Организаторите са предвидили награди за първо, второ и трето място, а останалите участници ще могат да се включат в томбола с поощрителни награди.



В рамките на събитието ще се проведе и специална сесия по себепознание, водена от специалист от Превантивно-информационния център, сдъобщи община Русе. По време на нея участниците ще имат възможност да използват метафорични карти за изследване на лични теми и развитие на емоционалната осъзнатост.



Организаторите са предвидили събитието да се проведе в сградата на общината на ул. "Княжеска“ 8 в случай неблагоприятни метеорологични условия.