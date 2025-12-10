Учени от 7 държави обсъждат възстановяването на седиментния баланс на Дунав
© Община Русе
Събитието беше открито от заместник-кмета на Русе Енчо Енчев, който приветства ректора на университета доц. д-р Десислава Атанасова и международните участници. Енчев подчерта значението на научния проект за опазването на Дунав и влиянието му върху качеството на живот в региона.
"Проблемите, които проектът изследва и адресира – нарушен седиментен баланс, ерозия, загуба на биоразнообразие, отслабена свързаност между реката и прилежащите й екосистеми – са пряко свързани и с качеството на живот на хората в нашия град. Убеден съм, че това събрание ще доведе до ценни научни резултати, до укрепване на партньорствата между дунавските страни и до конкретни решения, които ще подобрят качеството на околната среда в нашия регион", заяви той.
Приветствие към участниците отправи и доц. Атанасова, която подчерта ролята на Русенския университет като водещ научен център в трансграничния регион.
Русенският университет, заедно с Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" и румънските партньори, отговаря за мониторинга на ключов участък от 80 километра на Долен Дунав. Работата обхваща зоната между хидровъзлите "Железни врата I" и "Железни врата II", остров Белене, резерватите "Китка" и "Персина", участъка при Дунав мост Русе - Гюргево, както и 70 километра в делтата на Дунав, със специален акцент върху Сулинския канал.
Работната програма ще продължи до 12 декември, когато участниците ще посетят остров Белене, за да се запознаят на място с екологичните особености на района.
