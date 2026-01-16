Ученици от НУИ "Проф. Веселин Стоянов" зарадваха деца с аутизъм със спектакъла "Разбойническа приказка"
Инициативата беше реализирана от учениците от XI клас, специалност "Актьорско майсторство" към Националното училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов" - Русе с преподавател и режисьор Евгения Явашева. Представлението се състоя на сцената на зала "Русе" и беше изцяло посветено на деца и младежи от аутистичния спектър – рядка и ценна практика в културния живот на града.
"Разбойническа приказка" разказва за свят на престъпления и жестокост, в който неочаквано се прокрадва светлина. С много хумор, топла ирония и неочаквани обрати Карел Чапек повежда публиката на пътешествие, в което разбойниците се изправят пред най-голямото предизвикателство – собствената си съвест. Спектакълът носи послания за втория шанс, човечността и силата на добротата.
Събитието има и силно социално значение. За много семейства с деца от аутистичния спектър посещението на театър или друго културно събитие често е сериозно предизвикателство поради силен шум, музика, големи тълпи и необходимостта от продължително запазване на тишина. Именно тази чувствителна тема беше разпозната от Евгения Явашева, която създаде мост между своите ученици – бъдещи професионални актьори, и деца със специални потребности.
Публиката прие спектакъла с голямо въодушевление, а децата бяха впечатлени от историята, костюмите и актьорската игра на Ева Бахарян, Детелина Димова, Ивет Пейчева, Селенай Мехмедова, Симон Йорданова, Иван Иванов и Преслав Цанев.
Родителите от Сдружение "Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе" изразиха искрената си благодарност към младите актьори и техния преподавател за вниманието, професионализма и отношението, като отправиха пожелания за бъдещи успехи и още подобни вдъхновяващи срещи на сцената.
