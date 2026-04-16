Ученици от четири русенски училища защитиха свои позиции по актуални правни теми. Повод за дебатите беше Денят на българската конституция. За втора поредна кодина в крайдунавския град се проведе междуинституционалното събитие "Публична защита на теза". Това съобщиха за ФОКУС от Окръжен съд – Русе.

Инициативата се състоя във връзка с Образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" и събра представители на Окръжен съд - Русе, Окръжна прокуратура - Русе, Районен съд – Русе, Районна прокуратура - Русе и Адвокатска колегия - Русе.

Участие взеха гимназисти от СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ", СУПНЕ "Фридрих Шилер", СУ "Васил Левски" и СУ "Възраждане". Те представиха аргументирани тези и анализи на следните теми: "Достъп до правосъдие и има ли място за използване на интерактивни методи и ИИ"; "Преглед на основните права и свободи. Основни права на децата. Защита правата на човека (Харта за правата на човека)"; "Ефективност на закона при решаване на проблеми с участието на малолетни и непълнолетни лица.", "Детското насилие и последици (агресията в училище)" по въпроси, свързани с основните права и свободи на гражданите, върховенството на закона, детската престъпност и защитата на личността.

Всички участници получиха грамоти за положените усилия и изключителното си представяне. Връчени бяха и индивидуални предметни награди за "Най-оригинална идея" – на отбора на СУ "Възраждане", "Ключов играч" – на Йоана Георгиева от СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ", и "Награда на публиката" – на Нора Михайлова от СУПНЕ "Фридрих Шилер" .

Инициативата цели да допринесе за обогатяване на познанията на учениците чрез използването на нетрадиционни методи. Тя е пример за успешно сътрудничество между институциите и образователната общност в подкрепа на активното гражданско участие.