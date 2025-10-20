реализиран с финансовата подкрепа на Фондация "Русе – град на свободния дух“.
Проектът даде възможност на ученици от Професионалната гимназия по туризъм "Иван П. Павлов“ да покажат своята визия за развитието на туристическия потенциал на града и да представят пет оригинални проекта с практическо приложение в местния туризъм.
В един от етапите на инициативата учениците посетиха лекции посветени на трите основни стълба – туристически маршрути и програми, устойчиви практики и туристическо преживяване. За да приложат наученото в практиката, в рамките на инициативата учениците работиха и под ръководството на петима ментори от реалния бизнес – професионалисти с опит в разработването и реализацията на туристически продукти.
Идейните разработки бяха оценени от четиричленно жури в състав: Златомира Стефанова – заместник-кмет на Община Русе и председател на журито; Мая Русанова – представител на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе; Деница Неделчева – представител на голяма туроператорска фирма с местен офис; Елеонора Янчева – част от екипа на сдружение "Хъб за иновации и туризъм“. Петият глас в оценяването беше този на публиката в залата.
Трите най-добри проекта бяха отличени след оценка по критерии като иновативност, устойчивост, екипна работа и презентационни умения.
Първото място зае проектът "Cine taste Ruse“, който предлага създаването на тематичен ресторант, вдъхновен от света на киното, където посетителите могат да се насладят на ястия и напитки, свързани с популярни филми. Проекта веднага получи предложение от местния бизнес за неговата практическа реализация. Второ място получи проектът "Русе 360° – историята от всички страни“, обединяващ театър, технологии и кулинарно изживяване в едно пътуване по Дунав.
На трето място се класира "Гласът на Русе – QR тур с ученически гидове“, който предлага интерактивни маршрути, представени от младите хора на града.
С малка разлика извън челната тройка останаха още два впечатляващи проекта – "Ruse StayPass – дигитален консиерж и гост-пас за хотели в Русе“, "Хотелиерство без граници: Русе & Трявна“, както и "Old is Gold“, своеобразен анимационен продукт, пресъздаващ туристически преживявания чрез танц и изкуство. Отличените екипи получиха ваучери от известна верига книжарници.
Резултатите от инициативата ще бъдат публикувани в специално издание, достъпно онлайн и разпространено сред професионалните среди в туризма. А организаторите споделиха, че подобни формати са ефективен начин да стимулират интереса на младите хора към професионално развитие в туристическия сектор.
Проектът "Моето Русе. Творческа работилница за туризъм“ стартира през юни тази година и се осъществява в партньорство между Община Русе, Фондация "Русе – град на свободния дух“ и сдружение "Хъб за иновации и туризъм“ – Велико Търново, с активното участие на учениците от ПГТ "Иван П. Павлов“.
