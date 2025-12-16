Ученици от Русе се превърнаха в сценаристи и режисьори на образователен подкаст
Под ръководството на режисьора Деница Дончева - Денката, участниците преминаха през целия процес на създаване на видеосъдържание - от първоначалната идея и сценарий до заснемане и финален продукт. В рамките на проекта бяха създадени 12 образователни епизода, насочени към теми, които вълнуват децата: емпатия, доброта, превенция на агресията, отношения между родители и деца, пътят към успеха, както и вдъхновяващи истории за смелост и преодоляване.
"Когато започнахме проекта, вярвахме, че децата имат нужда от пространство, в което да бъдат чути. Днес, след създаването на епизодите, виждаме нещо още по-ценно – те вече имат не само глас, но и увереност да променят средата около себе си. Процесът ги превърна от любопитни наблюдатели в смели автори, които знаят как да разкажат важните истории на своето поколение", споделя Деница Дончева.
Един от епизодите - "Смелите деца" - бързо привлече вниманието в социалните мрежи с посланието за смелостта да бъдеш различен и за приемането, като събра над 1500 гледания само за четири дни.
"Успехът на "Подкастът на децата" е ярък пример за това как едно регионално начинание може да се превърне в национално вдъхновение. Виждаме как с правилната подкрепа учениците създават съдържание, което въздейства, образова и провокира диалог. Част от епизодите вече се използват от някои учители в училище, както и от родители у дома, за да говорят с децата си по важни теми", коментира Елица Георгиева, директор "Корпоративни комуникации" във Vivacom.
