30 ученици от Русе се включиха в проекта "Подкастът на децата" на сдружение "Европейски инициативи без граници", финансиран от десетото издание на Vivacom Регионален грант. Те се превърнаха в сценаристи, журналисти, оператори и режисьори, а създадените от тях видеа вече се използват като образователен ресурс в училища в страната, предоставяйки модерен инструмент за изразяване и ангажиране на учениците в училищния живот.Под ръководството на режисьора Деница Дончева - Денката, участниците преминаха през целия процес на създаване на видеосъдържание - от първоначалната идея и сценарий до заснемане и финален продукт. В рамките на проекта бяха създадени 12 образователни епизода, насочени към теми, които вълнуват децата: емпатия, доброта, превенция на агресията, отношения между родители и деца, пътят към успеха, както и вдъхновяващи истории за смелост и преодоляване."Когато започнахме проекта, вярвахме, че децата имат нужда от пространство, в което да бъдат чути. Днес, след създаването на епизодите, виждаме нещо още по-ценно – те вече имат не само глас, но и увереност да променят средата около себе си. Процесът ги превърна от любопитни наблюдатели в смели автори, които знаят как да разкажат важните истории на своето поколение", споделя Деница Дончева.Един от епизодите - "Смелите деца" - бързо привлече вниманието в социалните мрежи с посланието за смелостта да бъдеш различен и за приемането, като събра над 1500 гледания само за четири дни."Успехът на "Подкастът на децата" е ярък пример за това как едно регионално начинание може да се превърне в национално вдъхновение. Виждаме как с правилната подкрепа учениците създават съдържание, което въздейства, образова и провокира диалог. Част от епизодите вече се използват от някои учители в училище, както и от родители у дома, за да говорят с децата си по важни теми", коментира Елица Георгиева, директор "Корпоративни комуникации" във Vivacom.