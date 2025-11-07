Ученици от Русе упражняват граждански умения в реална среда
Това се случва в рамките на проекта "Подкастът на децата 2“, реализиран от "Дворецът на децата“ – Русе, заедно със СУ "Васил Левски“, ОУ "Отец Паисий“ и ОУ "Любен Каравелов“.
"Проектът започва с една ясна цел: да превърне гражданското образование в личен опит – и да даде на децата пространство да мислят, да говорят и да действат отговорно. Защото, ако искаме бъдещи активни граждани, трябва да създадем среда, в която да израснат като такива.“, споделя Благовеста Ценова, ментор на учениците.
В рамките на първата фаза на проекта вече са проведени 13 тематични събития, в които 300 деца взеха участие в ученически дебати, творчески работилници и лекции на теми като фалшиви новини, отговорно поведение онлайн, нулев отпадък, конфликти в училище и дарителство.
Така класната стая се превърна в място, в което учениците активно упражняват граждански умения в реална обстановка. В нея се изразява мнение, защитава се позиция, усъвършенствата се уменията за дебатиране и се уважава другата гледна точка.
През януари 2026 г. започва следващият етап от проекта. Учениците ще започнат да създават видео подкасти под менторството на режисьор и сценарист Деница Дончева – Денката. От идеята и сценария, до кадъра и звука – децата ще бъдат автори, водещи, оператори и монтажисти на собствените си идеи и съдържание.
Целта на "Подкастът на децата 2“ е да докаже, че училището може да бъде много повече от място за предаване на знания – то може да бъде сцена за гражданско образование в действие, където се формират осъзнати и ангажирани млади хора.
Проектът е създаден по програма "Учим заедно" на фондация "Заедно в час" и се реализира с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България“.
Община Русе обявява публичен търг за Арт кафето с ангажимент към културни и спортни събития в града
