В три училища в Русе учебната година придобива нов смисъл: с творчески работилници, оживени ученически дебати и вдъхновяващи лекции, които превърнаха класната стая в лаборатория за идеи и активно гражданско образование.Това се случва в рамките на проекта "Подкастът на децата 2“, реализиран от "Дворецът на децата“ – Русе, заедно със СУ "Васил Левски“, ОУ "Отец Паисий“ и ОУ "Любен Каравелов“."Проектът започва с една ясна цел: да превърне гражданското образование в личен опит – и да даде на децата пространство да мислят, да говорят и да действат отговорно. Защото, ако искаме бъдещи активни граждани, трябва да създадем среда, в която да израснат като такива.“, споделя Благовеста Ценова, ментор на учениците.В рамките на първата фаза на проекта вече са проведени 13 тематични събития, в които 300 деца взеха участие в ученически дебати, творчески работилници и лекции на теми като фалшиви новини, отговорно поведение онлайн, нулев отпадък, конфликти в училище и дарителство.Така класната стая се превърна в място, в което учениците активно упражняват граждански умения в реална обстановка. В нея се изразява мнение, защитава се позиция, усъвършенствата се уменията за дебатиране и се уважава другата гледна точка.През януари 2026 г. започва следващият етап от проекта. Учениците ще започнат да създават видео подкасти под менторството на режисьор и сценарист Деница Дончева – Денката. От идеята и сценария, до кадъра и звука – децата ще бъдат автори, водещи, оператори и монтажисти на собствените си идеи и съдържание.Целта на "Подкастът на децата 2“ е да докаже, че училището може да бъде много повече от място за предаване на знания – то може да бъде сцена за гражданско образование в действие, където се формират осъзнати и ангажирани млади хора.Проектът е създаден по програма "Учим заедно" на фондация "Заедно в час" и се реализира с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България“.