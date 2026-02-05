Ученици от Професионалната гимназия по туризъм – Русе, направиха трогателен жест към пациентите на Комплексния онкологичен център в града. Поводът за посещението им бе Световният ден за борба с рака, който всяка година се отбелязва на 4 февруари. Инициативата е израз на съпричастност, човечност и подкрепа към хората, които водят своята най-трудна битка.В благородната кауза се включиха г-жа Виктория Пухлева – педагогически съветник и психолог в училището, както и Траян Василев, ученик от 11.В клас и председател на Ученическия съвет. Младежите подготвиха ръчно изработени десерти, с които зарадваха пациентите в онкодиспансера.Освен сладките изкушения, всеки пациент получи и картичка във формата на сърце с лично послание за сила, надежда и кураж. В изработването, написването на посланията и връчване на подаръците се включиха Траян Василев -11.В кл., Кристиян Златев – 11.Г кл., Никол Карачорова и Кристина Ковачева от 12.В кл., Моника Радева и Роксана Мехмедова от 12.Г кл. С този жест учениците доказаха, че дори малките прояви на внимание могат да донесат светлина и утеха в трудни моменти.Инициативата е пример за активна гражданска позиция и възпитаване на емпатия сред младите хора – ценности, които оставят трайна следа както в сърцата на дарителите, така и на получателите.