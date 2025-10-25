В Парка на младежта се проведе състезание по приложни спортно-туристически дисциплини за Купите на Община Русе, организирано от СТПД "Академик“.Зам.-кметът Здравка Великов връчи наградите на участниците в надпреварата.Ученици от четири русенски училища се състезаваха в различни дисциплини, показвайки екипен дух и любов към природата, съобщи Община Русе.Присъстващите имаха възможност да изпробват мобилна стена за катерене, която предизвика голям интерес. Организаторите благодариха на всички партньори, преподаватели и доброволци за успешното провеждане на спортната проява.Събитието е част от Програма "Спорт“ на Община Русе, с подкрепата на Русенския университет “Ангел Кънчев", СК "Компас Крос“ и спортни магазини "Яко“.