Учениците на ПГ по туризъм - Русе с второ място на Общинското първенство по тенис на маса
© ПГ по туризъм – Русе
Отборът на гимназията показа отлична подготовка, спортен дух и силна отборна игра, като достойно представи училището сред силна конкуренция от русенските училища. В състава на отбора участваха: Денислав Севимов Севимов – 8.Б кл., Димитър Христов Йорданов – 8.В кл., Благовест Радостинов Николов и Павел Данаилов Георгиев – 10.Б кл.
Ръководител на отбора е г-н Росен Стефанов, учител по физическо възпитание и спорт, чиято професионална подкрепа и мотивация изиграха ключова роля за постигнатия успех.
Постижението е повод за гордост за ПГ по туризъм – Русе и доказва, че учениците на гимназията се развиват успешно не само в професионалната подготовка, но и в спорта. Пожелаваме им още много победи и бъдещи спортни успехи!
