Учениците на Професионалната гимназия по туризъм – Русе завоюваха второ място на Общинското първенство по тенис на маса за VIII–X клас, което се проведе на 10.02.2026 г. и е част от спортния календар на "Ученически игри – 2025/2026 г.“.Отборът на гимназията показа отлична подготовка, спортен дух и силна отборна игра, като достойно представи училището сред силна конкуренция от русенските училища. В състава на отбора участваха: Денислав Севимов Севимов – 8.Б кл., Димитър Христов Йорданов – 8.В кл., Благовест Радостинов Николов и Павел Данаилов Георгиев – 10.Б кл.Ръководител на отбора е г-н Росен Стефанов, учител по физическо възпитание и спорт, чиято професионална подкрепа и мотивация изиграха ключова роля за постигнатия успех.Постижението е повод за гордост за ПГ по туризъм – Русе и доказва, че учениците на гимназията се развиват успешно не само в професионалната подготовка, но и в спорта. Пожелаваме им още много победи и бъдещи спортни успехи!