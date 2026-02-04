Учениците от ПГ по туризъм в Русе проведоха обучения по киберсигурност и дигитална етика
© ПГ по туризъм – Русе
Бяха проведени обучения по киберсигурност и дигитална етика, реализирани по подхода "Ученици обучават връстници". В ролята на обучители влязоха ученици, които предварително бяха подготвени и мотивирани да споделят знания и опит със своите съученици. Този метод допринесе за по-голяма ангажираност, активност и доверие по време на обучителния процес.
Обученията се проведоха в часовете на класа с ученици от VIII до XII клас. В рамките на занятията бяха разгледани теми, свързани с безопасното използване на интернет и социалните мрежи, защита на личните данни, разпознаване на онлайн рискове, кибертормоз, както и етични норми на поведение в дигиталното пространство. Чрез дискусии, примери от реални ситуации и интерактивни дейности учениците развиха умения за критично мислене и отговорно онлайн общуване.
Реализираната дейност допринесе за създаването на по-сигурна и подкрепяща образователна среда, като насърчи толерантността, взаимното уважение и активната гражданска позиция на учениците както в реалния, така и в дигиталния свят.
