На фона на застудяването, обхванало страната, в Русе учениците се връщат в клас.Заради обилния сняг през уикенда, общината обяви понеделник за неучебен ден, информира БНТ.Проблем с отоплението е установен в едно училище, но към момента аварията е отстранена и всички учебни заведения на територията на областта ще работят нормално.