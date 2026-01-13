Учениците в Русе се връщат в клас
Заради обилния сняг през уикенда, общината обяви понеделник за неучебен ден, информира БНТ.
Проблем с отоплението е установен в едно училище, но към момента аварията е отстранена и всички учебни заведения на територията на областта ще работят нормално.
