Мащабна тренировка за реакция при тежко пътнотранспортно произшествие и химическа защита се провежда днес край Русе. Симулацията включва спасяване на пострадали и овладяване на разлив на опасни вещества. Областният управител Орлин Пенков уточни, че учението се осъществява на границата между две общини, което налага координирани действия чрез активиране на Областния план за защита при бедствия.

Той ръководи тренировката, а на терен операцията се ръководи от директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Светослав Войчев.

На терен е и заместник областният управител Бранимир Стефанов, както и ръководителите на всички държавни структури, имащи отношение по кризисната обстановка.

Припомняме, че по сценарий около 10.00 часа сутринта днес възниква верижна катастрофа между три моторни превозни средства, от които едното е автоцистерна с дебит от 34 куб. м., превозваща опасно токсично и лесно запалимо вещество – хлорбензен. Инцидентът се случва в пътния участък преди "Т“-образно кръстовище на Републикански път II-21 (Русе – Силистра), свързващо четвъртокласен общински път от пътна мрежа в направление от с. Николово към гр. Мартен.

Във всеки лек автомобил има установени по двама пострадали (водач и пасажер) т.е. 4-ма, които са получили политравми на горни и долни крайници, както и силни болки и частични натъртвания в областта на шията и гръбначен стълб.

По първоначални данни всички пострадали са контактни и без видими външни кръвотечения, но са изпаднали в стрес и шок. В резултат на възникналото ПТП, единия от леките автомобил "Daewoo Nubira“ се е блъснал отзад в автоцистерната, поради несъобразена дистанция м/у тях и е излязъл от пътното плътно, удряйки се в намиращото се крайпътно дърво с двамата пострадали в него.

Вторият лек автомобил "Рено Клио“ и той поради несъобразена скорост и малка дистанция се блъска отзад в автоцистерната, като нанася преки поражения по спирателната ѝ арматура и на нарушава целостта на камиона. В резултат на тежката катастрофа е получен пробив и се е образувал теч на превозвания товар от автоцистерната. Стигнало се е и до разлив на хлорбензен.

Водачът на автоцистерната е с най-леки наранявания и пръв подава сигнал за възникналото ПТП на дежурен оператор в Районен център 112. В рамките на първите 5-6 минути към Районен център 112 постъпват допълнително още сигнали за ПТП от преминаващи водачи с автомобили в зоната на възникналия инцидент. В отговор на сигналите, Районният център 112 е оповестил дежурните части на ОДМВР и Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, които са разпоредили незабавно изпращане на първите спасителни екипи към мястото.

На малко по-късен етап постъпва информация и за възникнало пламъчно горене на един от леките автомобили. Към момента на подаване на сигнала за ПТП няма информация за наличие на автомобил с монтирана газова уредба. След удара с автоцистерната единият от автомобилите "Рено Клио“ продължава в направление блъскайки се в електрически железен стълб наблизо, който е непосредствено до едногодишна житна култура от лявата страна на пътя, с което уврежда частично конструкцията на стълба. Така се оказва, че е компрометирана функционалността за пренос на ел. енергия към намиращите се в близост населени места.

Освен четиримата пряко пострадали при ПТП-то, застрашено е населението на гр. Мартен (около 3000 души), намиращо се в близост до мястото на инцидента и може да се окаже на пътя на разпространение на токсичния облак, ако вятъра смени посоката си. Според метеорологичната прогноза за следващите часове се предвижда усилване на вятъра (пориви до 15-18 м/сек) от юг, което създава риск от бързо разпространение на пожара към близкия боров масив и пренасяне на токсичните пари от хлоробензена към жилищните зони на гр. Мартен.

Очаква се високите температури да ускорят изпарението на разлятата течност, което налага спешна евакуация и използване на системата BG-Alert. По разпореждане на Пенков симулативно ще бъде задействана и системата за ранно оповестяване, като хората няма да бъдат притеснени и няма да получат съобщението по телефониите си.

На терен са редица институции. Сред тях са щабовете за изпълнение на плана за защита при бедствия на област Русе, както и на общините Русе и Сливо поле, екипи от доброволните формирования на двете общински администрации, екипи на Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи, Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, Районен център 112, Центъра за спешна медицинска помощ,

Областния съвет на БЧК и Областно пътно управление – Русе, "Електроразпределение Север“, "Овергаз Мрежи“, РИОСВ – Русе и Регионална лаборатория – Русе към ИАОС.