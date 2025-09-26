ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Учение на пожарната се проведе по реалистичен сценарий в скад в Русе
Учебните действия се проведоха по реалистичен сценарий, симулиращ възникване на пожар по време на товаро-разтоварна дейност, при което има пострадали служители, силно задимяване и бързо разпространение на огъня в склад с промишлени стоки. Целта бе да се провери готовността и координацията на участващите екипи при инцидент в обект с повишена пожарна натовареност.
В тренировката се включиха: екипи на Първа и Втора районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе, Сектор "Специализирани оперативни дейности“ и Група "Оперативен център“ в РДПБЗН - Русе; представители на ОДМВР – Русе, Център за спешна медицинска помощ – Русе, Български червен кръст – Русе, "Енерго-Про“, доброволци от формированието към Община Русе и служители от обекта-домакин.
По време на учението бяха тренирани ключови елементи от специфичните дейности на участващите екипи от отделните части на Единната спасителна система, както и съвместната работа между различните служби и ведомства, съобщиха от полицията.
Основните цели са изпълнени. Проведеното учение потвърди необходимостта от регулярни съвместни тренировки за повишаване на ефективността при действия в критични ситуации. Координацията между службите, бързата реакция и ясно разпределените отговорности са от ключово значение при производствени и други аварийни ситуации с висок риск за хора и имущество. Такива инициативи не само повишават реалната готовност за реакция и усъвършенстват работата на екипите на терен, но и изграждат доверие между институциите, бизнеса и гражданите в условията на извънредни обстоятелства, превръщат ги в истински партньори в борбата за живота, здравето и имуществото на хората.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българинът без царска туршия няма как да остане
16:02 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: