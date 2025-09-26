Учение на пожарната се проведе по реалистичен сценарий в скад в Русе

© В Русе днес, 26 септември 2025 г., успешно приключи планираното пожаро-тактическо учение, проведено на територията на складовата база на "ЛПМ Експрес“ ЕООД, разположена в местността "Слатина“, ул. "Индустриален парк“, гр. Русе. В него участваха сили и средства на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе и съставните части на Единната спасителна система.



Учебните действия се проведоха по реалистичен сценарий, симулиращ възникване на пожар по време на товаро-разтоварна дейност, при което има пострадали служители, силно задимяване и бързо разпространение на огъня в склад с промишлени стоки. Целта бе да се провери готовността и координацията на участващите екипи при инцидент в обект с повишена пожарна натовареност.



В тренировката се включиха: екипи на Първа и Втора районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе, Сектор "Специализирани оперативни дейности“ и Група "Оперативен център“ в РДПБЗН - Русе; представители на ОДМВР – Русе, Център за спешна медицинска помощ – Русе, Български червен кръст – Русе, "Енерго-Про“, доброволци от формированието към Община Русе и служители от обекта-домакин.



По време на учението бяха тренирани ключови елементи от специфичните дейности на участващите екипи от отделните части на Единната спасителна система, както и съвместната работа между различните служби и ведомства, съобщиха от полицията.



Основните цели са изпълнени. Проведеното учение потвърди необходимостта от регулярни съвместни тренировки за повишаване на ефективността при действия в критични ситуации. Координацията между службите, бързата реакция и ясно разпределените отговорности са от ключово значение при производствени и други аварийни ситуации с висок риск за хора и имущество. Такива инициативи не само повишават реалната готовност за реакция и усъвършенстват работата на екипите на терен, но и изграждат доверие между институциите, бизнеса и гражданите в условията на извънредни обстоятелства, превръщат ги в истински партньори в борбата за живота, здравето и имуществото на хората.