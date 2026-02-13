Ученик от Русе бе отличен за проявена честност и гражданска доблест
© ОДМВР - Русе
Отличието му бе връчено от директора на ОДМВР – Русе старши комисар Николай Кожухаров и началника на Първо РУ – Русе главен инспектор Мирослав Тодоров. Повод за награждаването стана достойната постъпка на младежа, който, след като намерил изгубен портфейл със значителна сума и банкова карта, незабавно предприел действия за установяване на неговия притежател и със съдействието на служители от Първо РУ - Русе му е бил върнат своевременно и непокътнат.
Ръководството на ОДМВР – Русе изрази своята благодарност към Кристиян за проявените високи морални качества и активна гражданска позиция. "Подобни постъпки заслужават признание, защото показват, че честността и доблестта са живи ценности в нашето общество“, подчерта старши комисар Кожухаров.
По време на събитието ръководството на ОДМВР - Русе изрази благодарност и към родителите, учителите и възпитателите, които с постоянство и личен пример изграждат у децата стабилни морални принципи и чувство за отговорност към обществото.
Церемонията бе организирана със съдействието на заместник-директора на гимназията г-жа Милена Бъчварова, която поздрави ученика и подчерта, че подобни постъпки не са случайни. Тя отбеляза, че възпитаването в честност, отговорност и уважение към другите е устойчива традиция в образователната общност на Английската езикова гимназия "Гео Милев“. По думите ѝ именно ценностите, които училището изгражда у своите възпитаници – почтеност, активна гражданска позиция и съпричастност – превръщат младите хора в достойни личности и пример за подражание.
От ОДМВР – Русе изразиха увереност, че примерът на Кристиян Тихомиров Димитров ще вдъхнови и други млади хора, защото именно чрез такива достойни постъпки се изграждат доверие, солидарност и по-сигурна обществена среда.
