Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
Автор: Емануела Вилизарова 13:35
©
Във връзка с продължаващите проверки на състоянието на язовирната стена край Николово, кметът на община Русе Пенчо Милков обяви, че евакуацията на жителите се удължава с още 24 часа. Решението е взето с цел пълна гаранция за безопасността на гражданите.

"Необходимо е още време, за да се уверим, че всички движения по стената са напълно спрели. Продължават и измерванията с пиезометри, които ще ни дадат по-точна оценка на ситуацията. В крайна сметка решаваща ще бъде експертната преценка на инженерите, за да гарантираме сигурността и безопасността на жителите“, заяви кметът.

Започнаха аварийни укрепителни дейности – спиране на навлизането на влага в тялото на стената, бетониране на фугите и покриване на участъци, в които е възможно да проникне дъждовна вода.

Работата на специализираната комисия, свикана по инициатива на кмета, продължава. На място пристигат експерти от София, включително геотехник, който ще извърши подробен анализ на състоянието на стената.

"Знам, че е трудно за хората да останат извън домовете си още едно денонощие, но трябва да елиминираме дори минимален процент риск. Сигурността на жителите е наш приоритет“, подчерта кметът.

Жителите на Николово ще получат официално уведомление за удължаването на евакуацията, съобщава Община Русе.

Припомняме, че вчера беше наредено извършване на евакуация на жителите, намиращи се на 150 метра от двата бряга на река Сараджийска в Лесопарк "Липник“.

