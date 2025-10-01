ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Украинец учил малолетния си син да шофира в центъра на Русе, глобата му е само 300 лева
Случаят е от 18 януари тази година, когато около 17:30 часа полицейски патрул установил странно управление на лек автомобил "Тойота РАВ 4" с украински регистрационен номер в крайдунавския град. При проверката се оказало, че зад волана седи малолетно дете, а собственикът на колата - бащата на детето, е дал автомобила на сина си да се учи да шофира.
При извършената полицейска проверка украинският гражданин обяснил, че дал автомобила на сина си да се учи да шофира. По тези констатации бил съставен акт за установяване на административно нарушение, а наказващият орган издал наказателно постановление за глоба от 300 лева, предаде Dunavmost.
Потвърдено два пъти от съда
Районен съд - Русе разгледал жалбата на украинеца срещу наказателното постановление и на 23 април тази година потвърдил глобата. Съдът посочил, че не е налице нито едно фактическо обстоятелство, което да предпоставя намаляване на наказанието.
Въззивният състав на Административен съд - Русе сега потвърди решението на Районния съд. Магистратите приели, че се касае до управление на мощен автомобил в централната част на града, в най-натоварен часови пояс. Съдът отбелязал и липсата на каквото и да било критично отношение на нарушителя към стореното.
Наказанието е по Закона за движението по пътищата
Глобата е наложена на основание чл. 102, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата, който забранява предоставянето на моторно превозно средство за управление на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление. Наказанието по този член е глоба от 100 до 300 лева.
Административнонаказателната отговорност на украинеца е ангажирана законосъобразно, поради което съдът потвърдил процесното наказателно постановление. Решението е окончателно.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
16:21 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: