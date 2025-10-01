Украинец учил малолетния си син да шофира в центъра на Русе, глобата му е само 300 лева

© РусеИнфо Административен съд - Русе потвърди глоба от 300 лева, наложена на украински гражданин, който оставил малолетния си син да управлява неговия автомобил по улиците на Русе. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.



Случаят е от 18 януари тази година, когато около 17:30 часа полицейски патрул установил странно управление на лек автомобил "Тойота РАВ 4" с украински регистрационен номер в крайдунавския град. При проверката се оказало, че зад волана седи малолетно дете, а собственикът на колата - бащата на детето, е дал автомобила на сина си да се учи да шофира.



При извършената полицейска проверка украинският гражданин обяснил, че дал автомобила на сина си да се учи да шофира. По тези констатации бил съставен акт за установяване на административно нарушение, а наказващият орган издал наказателно постановление за глоба от 300 лева, предаде Dunavmost.



Потвърдено два пъти от съда



Районен съд - Русе разгледал жалбата на украинеца срещу наказателното постановление и на 23 април тази година потвърдил глобата. Съдът посочил, че не е налице нито едно фактическо обстоятелство, което да предпоставя намаляване на наказанието.



Въззивният състав на Административен съд - Русе сега потвърди решението на Районния съд. Магистратите приели, че се касае до управление на мощен автомобил в централната част на града, в най-натоварен часови пояс. Съдът отбелязал и липсата на каквото и да било критично отношение на нарушителя към стореното.



Наказанието е по Закона за движението по пътищата



Глобата е наложена на основание чл. 102, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата, който забранява предоставянето на моторно превозно средство за управление на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление. Наказанието по този член е глоба от 100 до 300 лева.



Административнонаказателната отговорност на украинеца е ангажирана законосъобразно, поради което съдът потвърдил процесното наказателно постановление. Решението е окончателно.