Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Украинец учил малолетния си син да шофира в центъра на Русе, глобата му е само 300 лева
Автор: Екип Ruse24.bg 18:37Коментари (0)113
© РусеИнфо
Административен съд - Русе потвърди глоба от 300 лева, наложена на украински гражданин, който оставил малолетния си син да управлява неговия автомобил по улиците на Русе. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Случаят е от 18 януари тази година, когато около 17:30 часа полицейски патрул установил странно управление на лек автомобил "Тойота РАВ 4" с украински регистрационен номер в крайдунавския град. При проверката се оказало, че зад волана седи малолетно дете, а собственикът на колата - бащата на детето, е дал автомобила на сина си да се учи да шофира.

При извършената полицейска проверка украинският гражданин обяснил, че дал автомобила на сина си да се учи да шофира. По тези констатации бил съставен акт за установяване на административно нарушение, а наказващият орган издал наказателно постановление за глоба от 300 лева, предаде Dunavmost.

Потвърдено два пъти от съда

Районен съд - Русе разгледал жалбата на украинеца срещу наказателното постановление и на 23 април тази година потвърдил глобата. Съдът посочил, че не е налице нито едно фактическо обстоятелство, което да предпоставя намаляване на наказанието.

Въззивният състав на Административен съд - Русе сега потвърди решението на Районния съд. Магистратите приели, че се касае до управление на мощен автомобил в централната част на града, в най-натоварен часови пояс. Съдът отбелязал и липсата на каквото и да било критично отношение на нарушителя към стореното.

Наказанието е по Закона за движението по пътищата

Глобата е наложена на основание чл. 102, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата, който забранява предоставянето на моторно превозно средство за управление на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление. Наказанието по този член е глоба от 100 до 300 лева.

Административнонаказателната отговорност на украинеца е ангажирана законосъобразно, поради което съдът потвърдил процесното наказателно постановление. Решението е окончателно.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
19:35 / 29.09.2025
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
09:42 / 29.09.2025
"Винаги се оглеждам да видя най-усмихнатите очи и видях теб": Роби Уилямс пя специално за българско момиче
"Винаги се оглеждам да видя най-усмихнатите очи и видях теб": Роби Уилямс пя специално за българско момиче
21:19 / 29.09.2025
Заговориха за нас по международните медии след скандала с камионите на Роби Уилямс
Заговориха за нас по международните медии след скандала с камионите на Роби Уилямс
22:43 / 29.09.2025
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
16:21 / 29.09.2025
Кеворк Кеворкян: Ако някой направи поменик на успелите ни "бегълци", ще попаднат не повече от една-две дузини имена
Кеворк Кеворкян: Ако някой направи поменик на успелите ни "бегълци", ще попаднат не повече от една-две дузини имена
10:40 / 29.09.2025
Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са задържани за 72 часа
Караджов: Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са задържани за 72 часа
13:34 / 29.09.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Водна криза
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
България и Войната в Украйна
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: