Улиците в Русе са под вода!

Русе е под вода след безспирните дъждове. Граждани публикуват във Facebook снимки, на които се вижда резултатът от влошената метеорологична обстановка - наводнени улици и коли под вода.



Очевидно прогнозите на синоптиците относно силните и проливни дъждове се сбъднаха. Припомняме, че и днес остава в сила оранжев код за територията на Област Русе.