Ултраплувецът Теодор Цветков извади Богоявленския кръст от р. Дунав
"Скачам за здраве, от 2016 година го правя, тогава успях и продължавам. Искам да кажа на всички българи да не забравят, че не е в кръвта ни да се предаваме", допълни още той. Цветков получи специално ръчно изработена по православния канон икона диптих на Иисус Христос и Света Богородица. Тя му бе подарена от областния управител Драгомир Драганов, който му пожела щастие и да продължи да съхранява българските традиции.
"Всяка традиция е урок. Тя ни учи на чест, на смелост, на дълг и на отговорност. Без тях ние губим опорните си точки. Те не ни задържат назад – напротив, дават ни сила да вървим напред, защото знаем откъде сме тръгнали и защо се борим. Те са моралният компас, който показва посоката в трудни времена", каза Драганов. Драганов подари на Цветков и личен подарък – луксозен комплект мъжка козметика.
По традиция извадилият кръста получи парична премия от кмета Пенчо Милков, а от Русенския митрополит дядо Наум сребърно кръстче и икона.
"Бог да помага на момчето, защото предаването на традициите на бъдните поколение е съхранение на вярата и пример за по-младите“, каза от своя страна Негово Преосвещенство Макарий.
От Областна администрация - Русе припомнят, че Теодор Цветков е ултраплувец, който вече е официално признат за деветия в света по дистанционно ледено плуване, след като резултатът му беше включен в класацията на Международната асоциация по ледено плуване (IISA). Той е и първият българин, постигнал маратонска дисциплина в ледено плуване. До дни му предстои състезание в Мексико. Той благодари за подкрепата на спонсорите си и кмета Пенчо Милков, като кметът бе категоричен, че ще продължи да го подпомага по всякакъв начин. Няма как да не се отбележи, че Цветков е радетел на редица обществени каузи. Тази година в ритуала на Йордановден в Русе се включиха общо 15 мъже на възраст между 21 и 53 години. Температурата на водата бе около 4°C, което е я прави с около градус и нещо по-студена от предходната година.
Минути преди това бе извършен и ритуал по водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия от Главиницкия епископ Макарий, викарий на Русенския митрополит Негово Високопреосвещенство Наум. В рамките на церемонията, която започна с изпълнение на "Срещен марш“, командирът на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев прие почетния караул. Веднага след това той поздрави участниците във водосвета.
На церемонията присъстваха още заместник областният управител Георги Георгиев, неговите заместници Димитър Недев, Енчо Енчев и Борислав Рачев, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, началникът на Военното окръжие в Русе полковник Васил Петров, директорът на Регионална дирекция "Пожарна защита и безопасност на населението“ комисар Светослав Войчев, управителят на ВиК – Русе инж. Илиян Милев, както и редица представители на държавната власт. В събитието участваха и представители на Военно формирование 42520 – Щръклево, както и Духовият оркестър начело с Димчо Рубчев.
