Потрошиха шатрата на "Прогресивна България“ в Русе.
Тя е станала обект на посегателство през нощта, като предстои да се изясни дали се касае за умишлени действия, свързани с предизборната кампания, или просто за вандалска проява, пише Русе Медиа.
Преди няколко дни отново имаше подобен случай с увредена шатра на политическа сила, но от полицията не уточниха коя партия е пострадала. В резултат на бързите оперативно-издирвателни действия на Първо РУ бе установен извършителят – 53-годишен мъж
В днешния случай предстои отново да се прегледат камерите за видеонаблюдение, за да се разбере кой е посегнал на шатрата
