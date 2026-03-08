Успешна седмица за СК "Спартак-Русе" — шест медала от три кръга на Държавния календар по самбо в Панагюрище! Това съобщи община Русе във Фейсбук.- Румян Йорданов – Вицешампион на България (младежи до 20 г., кат. 58 кг) и бронзов медалист (до 18 г., кат. 53 кг). Невероятна издръжливост и дух!- Дилян Василев – Сребърен медал след 4 изключително тежки и оспорвани срещи (кат. 53 кг).- Виктор Николаев – Сребърен медал при кадетите (кат. 46 кг).- Йосефина Йорданова – Бронзов медал (девойки до 20 г.) Фамилия Йорданови е истинска машина за медали!- Виктор Ангелов – Бронзов медал при кадетите (кат. 46 кг).Всички тези таланти са минали през Ученическата спортна школа и днес представят гордо Спортно училище "М-р Атанас Узунов" . Това е поредното доказателство, че приемствеността и качественото образование в спорта раждат победители.